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В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники

Ангелина СтрашкуличСуббота, 30 марта 2024, 17:55
В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

В Кабинете министров вскоре ожидаются кадровые перестановки, но команда президента еще не определилась, какие именно.

Источник: статья УП "Большая перезагрузка" имени Ермака. Почему Зеленский проводит кадровые ротации в ОП"

Детали: По информации источников "Украинской правды", в правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки. Пока президентская команда окончательно не определились, какие именно, но работа над этим вопросом продолжается.

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Ротации в Кабмине планируется реализовать в рамках "перезагрузки власти", которая началась в феврале со смены руководства украинской армии, а продолжилась в марте перестановками в Совете национальной безопасности и обороны, Службе внешней разведки и Офисе президента.

По данным УП, в конце прошлой недели, 21-22 марта, президент сообщил о кадровых изменениях всем уволенным чиновникам. Зеленский встретился со многими уже бывшими членами команды и расспрашивал, какие должности они хотели бы получить.

В команде президента еще не решили, чем в дальнейшем будет заниматься экс-заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов. УП обратилась к Смирнову за комментарием относительно увольнения и дальнейшего будущего, однако он не ответил на вопрос о планах.

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В то же время другой уволенный заместитель ОП Алексей Днепров уже вскоре может стать ректором одного из украинских вузов. Собеседники "Украинской правды" утверждают, что уволиться из ОП – личное желание Днепрова.

Увольнение первого помощника президента Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, внештатных уполномоченных Натальи Пушкаревой и Алены Вербицкой, по данным УП, так же связано с "перезагрузкой власти".

По информации источников "Украинской правды", в ближайшее время Зеленский планирует уволить с должности еще одного заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу, который занимается вопросами внешней политики. Он может стать заместителем министра иностранных дел.

В Офисе президента планируют заменить Сибигу действующим заместителем главы МИД – Николаем Точицким.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 29 марта уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей главы Офиса президента. На их места были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.
  • 30 марта глава государства уволил первого помощника Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олег Устенко, а также внештатных уполномоченных по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву и по вопросам обеспечения прав защитников Алену Вербицкую.

Темы: Кабинет министровЗеленскийОфис президентаувольнение
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