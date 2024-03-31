РФ атакувала об’єкт на Львівщині, у який била 24 та 29 березня. Загинув чоловік

Під час нічної повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27 31 березня, ворог атакував крилатими ракетами той обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня, одна людина загинула.

Джерело: Львівська ОВА

Деталі: Уточнюється, що окрім одного загиблого, під завалами можуть бути люди – рятувальники їх розбирають.

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Від ракетної атаки зруйнована адмінбудівля, була пожежа.

Влада не уточнює, куди влучили окупанти.

Нагадаємо: Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31 24 березня, ворог з МіГ-31К "Кинджалами" вдарив по Львівській області.

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Росіяни також вночі 29 березня спрямували дві ракети типу "Кинджал" по Львівщині, через ракетну атаку було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.