РФ атакувала об’єкт на Львівщині, у який била 24 та 29 березня. Загинув чоловік
Неділя, 31 березня 2024, 09:41
Під час нічної повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27 31 березня, ворог атакував крилатими ракетами той обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня, одна людина загинула.
Джерело: Львівська ОВА
Деталі: Уточнюється, що окрім одного загиблого, під завалами можуть бути люди – рятувальники їх розбирають.
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Від ракетної атаки зруйнована адмінбудівля, була пожежа.
Влада не уточнює, куди влучили окупанти.
Нагадаємо: Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31 24 березня, ворог з МіГ-31К "Кинджалами" вдарив по Львівській області.
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Росіяни також вночі 29 березня спрямували дві ракети типу "Кинджал" по Львівщині, через ракетну атаку було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.