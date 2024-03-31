РФ атаковала объект на Львовщине, в который била 24 и 29 марта. Погиб мужчина

Во время ночной воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27 31 марта, враг атаковал крылатыми ракетами тот объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта, один человек погиб.

Источник: Львовская ОВА

Детали: Уточняется, что кроме одного погибшего, под завалами могут быть люди - спасатели их разбирают.

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От ракетной атаки разрушено админздание, был пожар.

Власти не уточняют, куда попали оккупанты.

Напомним: Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31 24 марта, враг с МиГ-31К "Кинжалами" ударил по Львовской области.

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Россияне ночью 29 марта направили две ракеты типа "Кинжал" по Львовщине, из-за ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.