Буданов спростував, що росіяни вперше використали 1500-кілограмову бомбу

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що росіяни неодноразово вже використовували 1500-кілограмові бомби, спростувавши попередні заяви військових.

Джерело: Буданов у ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "Я можу це прямо спростувати.

Реклама:

Бо УПАБ-1500 використовувалися вже не один раз – і на лінії фронту, і коли була активна фаза операції "Русского добровольческого корпуса" та "Легиона Свобода России" (на території РФ – ред.), там так само УПАБ використовувся.

Тобто, нічого нового в цьому немає".

Передісторія: Раніше 117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомила, що росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, скинувши її на громаду Сумської області.