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Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 14:42
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу
УПАБ-1500, фото: рособоронекспорт

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что россияне неоднократно уже использовали 1500-килограммовые бомбы, опровергнув предыдущие заявления военных.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "Я могу это прямо опровергнуть.

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Потому что УПАБ-1500 использовались уже не один раз - и на линии фронта, и когда была активная фаза операции "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" (на территории РФ - ред.), там так же УПАБ использовался.

То есть, ничего нового в этом нет".

Предыстория: Ранее 117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применили тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.

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Темы: БудановоружиеГУР
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