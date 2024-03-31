Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу
Воскресенье, 31 марта 2024, 14:42
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что россияне неоднократно уже использовали 1500-килограммовые бомбы, опровергнув предыдущие заявления военных.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь Буданова: "Я могу это прямо опровергнуть.
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Потому что УПАБ-1500 использовались уже не один раз - и на линии фронта, и когда была активная фаза операции "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" (на территории РФ - ред.), там так же УПАБ использовался.
То есть, ничего нового в этом нет".
Предыстория: Ранее 117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что россияне впервые применили тяжелую авиабомбу весом 1500 кг, сбросив ее на общину Сумской области.
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