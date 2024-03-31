Буданов: Нова залізниця РФ на окупованих територіях може становити серйозну проблему

Очільник Військової розвідки вважає, що залізниця, яку росіяни будують на українських територіях, може бути проблемою, але вважає, що Україна "з цим справиться".

Джерело: Буданов у ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему.

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Але сподіваюся, що з сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося.

В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту".

Нагадаємо: Розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька.