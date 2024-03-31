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Буданов: Нова залізниця РФ на окупованих територіях може становити серйозну проблему

Роман ПетренкоНеділя, 31 березня 2024, 15:57
Буданов: Нова залізниця РФ на окупованих територіях може становити серйозну проблему
буданов, фото: УП

Очільник Військової розвідки вважає, що залізниця, яку росіяни будують на українських територіях, може бути проблемою, але вважає, що Україна "з цим справиться".

Джерело:  Буданов у ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему.

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Але сподіваюся, що з сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося.

В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту".

Нагадаємо: Розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька.

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Теми: Будановзалізницяокупаціявійна
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