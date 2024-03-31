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Буданов: Новая железная дорога РФ на оккупированных территориях может представлять серьезную проблему

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 15:57
Буданов: Новая железная дорога РФ на оккупированных территориях может представлять серьезную проблему
буданов, фото: УП

Глава Военной разведки считает, что железная дорога, которую россияне строят на украинских территориях, может быть проблемой, но считает, что Украина "с этим справится".

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему.

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Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся.

В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста".

Напомним: Разведка Британии сообщила о восстановлении россиянами железной дороги в районе Донецка.

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Темы: Будановжелезная дорогаоккупациявойна
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