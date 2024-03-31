Буданов: Новая железная дорога РФ на оккупированных территориях может представлять серьезную проблему

Глава Военной разведки считает, что железная дорога, которую россияне строят на украинских территориях, может быть проблемой, но считает, что Украина "с этим справится".

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему.

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Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся.

В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста".

Напомним: Разведка Британии сообщила о восстановлении россиянами железной дороги в районе Донецка.