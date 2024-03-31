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Ракетний удар по об’єкту інфраструктури на Львівщині: зросла кількість загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 19:41
Ракетний удар по об’єкту інфраструктури на Львівщині: зросла кількість загиблих
ілюстративне фото: залишки російської ракети у Києві 24 березня, Anadolu via Getty Images

Кількість жертв ракетної атаки на обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині зросла до двох – під завалами виявили тіло ще одного чоловіка.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним.

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Деталі: У неділю зранку Козицький повідомив, що ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Тоді було відомо про одного загиблого чоловіка.

Теми: Львівщинаракетний ударвійна
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