Ракетний удар по об’єкту інфраструктури на Львівщині: зросла кількість загиблих

Кількість жертв ракетної атаки на обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині зросла до двох – під завалами виявили тіло ще одного чоловіка.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи".

Деталі: У неділю зранку Козицький повідомив, що ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Тоді було відомо про одного загиблого чоловіка.