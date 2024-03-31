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Ракетный удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: возросло количество погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 19:41
Ракетный удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: возросло количество погибших
иллюстративное фото: остатки российской ракеты в Киеве 24 марта, Anadolu via Getty Images

Количество жертв ракетной атаки на объект критической инфраструктуры во Львовской области возросло до двух – под завалами обнаружили тело еще одного мужчины.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного человека. Искренние соболезнования родным.

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Спасатели продолжают поисковые работы".

Детали: В воскресенье утром Козицкий сообщил, что враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта. Разрушено админздание. Тогда было известно об одном погибшем мужчине.

Темы: Львовщинаракетный ударвойна
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