Ракетный удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: возросло количество погибших

Количество жертв ракетной атаки на объект критической инфраструктуры во Львовской области возросло до двух – под завалами обнаружили тело еще одного мужчины.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного человека. Искренние соболезнования родным.

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Спасатели продолжают поисковые работы".

Детали: В воскресенье утром Козицкий сообщил, что враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта. Разрушено админздание. Тогда было известно об одном погибшем мужчине.