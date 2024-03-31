СБУ про заяву МЗС Росії: Особливо цинічно в річницю звільнення Бучі

Служба безпеки України заявляє, що заява МЗС РФ щодо тероризму звучить особливо цинічно на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

Джерело: коментар пресслужби СБУ з приводу заяви МЗС РФ, переданий "Українській правді"

Дослівно: "Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

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Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату.

Тож будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги – на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі".

Що передувало: У неділю ввечері МЗС Росії заявило, що сліди "всіх" терористичних атак проти РФ останнім часом, зокрема теракту в Красногорську 22 березня, нібито ведуть в Україну, тому держава-терорист вимагає видати їй причетних до цих подій, зокрема голову СБУ Василя Малюка за підрив Кримського мосту.