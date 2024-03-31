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СБУ про заяву МЗС Росії: Особливо цинічно в річницю звільнення Бучі

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 31 березня 2024, 21:07
СБУ про заяву МЗС Росії: Особливо цинічно в річницю звільнення Бучі
голова СБУ Василь Малюк, фото Getty Images

Служба безпеки України заявляє, що заява МЗС РФ щодо тероризму звучить особливо цинічно на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

Джерело: коментар пресслужби СБУ з приводу заяви МЗС РФ, переданий "Українській правді"

Дослівно: "Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

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Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату.

Тож будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги – на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі".

Що передувало: У неділю ввечері МЗС Росії заявило, що сліди "всіх" терористичних атак проти РФ останнім часом, зокрема теракту в Красногорську 22 березня, нібито ведуть в Україну, тому держава-терорист вимагає видати їй причетних до цих подій, зокрема голову СБУ Василя Малюка за підрив Кримського мосту.

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Теми: СБУРосіятероризмБуча
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