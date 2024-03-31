СБУ о заявлении МИД России: Особенно цинично в годовщину освобождения Бучи

Служба безопасности Украины заявляет, что заявление МИД РФ по терроризму звучит особенно цинично на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ по поводу заявления МИД РФ, переданный "Украинской правде"

Дословно: "Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

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Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие.

Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли".

Что предшествовало: В воскресенье вечером МИД России заявил, что следы "всех" террористических атак против РФ за последнее время, в том числе теракта в Красногорске 22 марта, якобы ведут в Украину, поэтому государство-террорист требует выдать ему причастных к этим событиям, в том числе главу СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста.