Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ о заявлении МИД России: Особенно цинично в годовщину освобождения Бучи

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 21:07
СБУ о заявлении МИД России: Особенно цинично в годовщину освобождения Бучи
глава СБУ Василий Малюк, фото Getty Images

Служба безопасности Украины заявляет, что заявление МИД РФ по терроризму звучит особенно цинично на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ по поводу заявления МИД РФ, переданный "Украинской правде"

Дословно: "Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

Реклама:

Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие.

Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли".

Что предшествовало: В воскресенье вечером МИД России заявил, что следы "всех" террористических атак против РФ за последнее время, в том числе теракта в Красногорске 22 марта, якобы ведут в Украину, поэтому государство-террорист требует выдать ему причастных к этим событиям, в том числе главу СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУРосcиятерроризмБуча
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Буданов: Новая железная дорога РФ на оккупированных территориях может представлять серьезную проблему
Буданов: В ближайшее время Россия начнет снова бить "Калибрами"
Зеленский записал обращение из Бородянки: Украина обязательно победит
Ракетный удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: возросло количество погибших
Последние новости
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
15:57
В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник
Все новости...
Реклама: