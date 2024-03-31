Країна-терорист вимагає від України видати "терористів", зокрема голову СБУ
МЗС Росії заявило, що сліди "всіх" терористичних атак проти РФ останнім часом, зокрема теракту в Красногорську 22 березня, нібито ведуть в Україну, тому держава-терорист вимагає видати їй причетних до цих подій, зокрема голову СБУ Василя Малюка за підрив Кримського мосту.
Джерело: МЗС Росії
Дослівно: "Кривавий терористичний акт, що був здійснений 22 березня в м. Красногорську та шокував увесь світ, - далеко не перша терористична атака проти нашої країни за останній час. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну".
Деталі: Жодних доказів причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" в Красногорську в МЗС РФ не надали.
Водночас згадали серед "терактів" убивство Дар'ї Дугіної та Владлена Татарського, поранення Захара Прилєпіна та смерть його водія, а також загибель п'ятьох людей унаслідок підриву Кримського моста та поранення 42 осіб під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі. Також у Росії заявили, що нібито "вбивствами і каліцтвами мирних громадян, зокрема дітей", супроводжувалися рейди "Російського добровольчого корпусу".
Дослівно: "У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт і видачу всіх причетних до цих терактів осіб.
Серед цих вимог – арешт глави СБУ Василя Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації".
Більше деталей: Країна-терорист, яка вторглася в Україну і вже понад два роки вбиває мирних жителів по всій країні, цинічно вимагає від України "негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних і відшкодувати заподіяну жертвам шкоду".
Там навіть пригрозили, що "порушення Україною зобов'язань за антитерористичними конвенціями спричинить її міжнародно-правову відповідальність".
Про відповідальність Росії за війну проти України в повідомленні МЗС РФ не згадується.
Передісторія:
- Секретар Радбезу РФ 26 березня Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ.
- За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, проте допустила її або через "боротьбу веж впливу", або неоціненність масштабів того, що може статися.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.
- Російський Слідчий комітет 29 березня заявив, що отримав "докази" зв'язку нападників на концертний зал "Крокус Сіті Хол" з "українськими націоналістами", а ввечері того ж дня заявив, що терористи після стрілянини в "Крокус сіті хол" 22 березня нібито втікали у бік російсько-українського кордону, щоб отримати в Києві винагороду за скоєне.
- Жодних доказів причетності України до теракту немає, а відповідальність за скоєне взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".