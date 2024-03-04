Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), влада Росії маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.
Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін і Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Ху зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією і Україною.
Галузін і Лі зазначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування інтересів (Росії – ред.) у сфері безпеки".
Галузін і Лі додали, що західні та українські "ультиматуми" і "діалогові формати" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити основою (врегулювання – ред.)".
У звіті додають: очікується, що після зустрічей у Росії Лі відвідає Україну та деякі країни ЄС.
У той же час міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня, що Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом", і що Туреччина вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно заявив, що Туреччина готова надати ще один майданчик для переговорів між Росією та Україною, який міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відкинув 1 березня.
У звіті вказують, що російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією і Україною, незважаючи на численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.
ISW продовжує вважати, що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.
Ключові висновки ISW за 3 березня:
- Китай і Туреччина продовжують використовувати власні переговорні майданчики для врегулювання в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальшій міжнародній підтримці України.
- Нещодавні відносно високі втрати російської авіації, схоже, спонукають до значного зниження активності російської авіації на сході України, хоча незрозуміло, як довго воно триватиме.
- Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, зроблять енергетичну інфраструктуру України більш вразливою до російських ударів.
- Російські війська, що діють навколо Авдіївки, схоже, адаптуються до проведення наступальних наземних операцій із залученням підготовленого і непідготовленого особового складу.
- Німецькі чиновники підтвердили, що Кремль проводить інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб утримати західні держави, зокрема Німеччину, від надання додаткової військової допомоги Україні.
- Так званий російський антитерористичний комітет оголосив 3 березня, що ФСБ Росії провела локальну контртерористичну операцію в Карабулаку, Республіка Інгушетія.
- Позиційні бої тривали по всьому театру бойових дій 3 березня.
- Російські регіональні адміністрації продовжують докладати зусиль для розширення масштабів криптомобілізаційних заходів.