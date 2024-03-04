Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 4 березня 2024, 03:30
Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
кремль, ілюстративне фото Getty Images

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), влада Росії маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.

Реклама:

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін і Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Ху зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією і Україною.

Галузін і Лі зазначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування інтересів (Росії – ред.) у сфері безпеки".

Галузін і Лі додали, що західні та українські "ультиматуми" і "діалогові формати" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити основою (врегулювання – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

У звіті додають: очікується, що після зустрічей у Росії Лі відвідає Україну та деякі країни ЄС.

У той же час міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня, що Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом", і що Туреччина вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно заявив, що Туреччина готова надати ще один майданчик для переговорів між Росією та Україною, який міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відкинув 1 березня.

У звіті вказують, що російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією і Україною, незважаючи на численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.

ISW продовжує вважати, що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.

Ключові висновки ISW за 3 березня:

  • Китай і Туреччина продовжують використовувати власні переговорні майданчики для врегулювання в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальшій міжнародній підтримці України.
  • Нещодавні відносно високі втрати російської авіації, схоже, спонукають до значного зниження активності російської авіації на сході України, хоча незрозуміло, як довго воно триватиме.
  • Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, зроблять енергетичну інфраструктуру України більш вразливою до російських ударів.
  • Російські війська, що діють навколо Авдіївки, схоже, адаптуються до проведення наступальних наземних операцій із залученням підготовленого і непідготовленого особового складу.
  • Німецькі чиновники підтвердили, що Кремль проводить інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб утримати західні держави, зокрема Німеччину, від надання додаткової військової допомоги Україні.
  • Так званий російський антитерористичний комітет оголосив 3 березня, що ФСБ Росії провела локальну контртерористичну операцію в Карабулаку, Республіка Інгушетія.
  • Позиційні бої тривали по всьому театру бойових дій 3 березня.
  • Російські регіональні адміністрації продовжують докладати зусиль для розширення масштабів криптомобілізаційних заходів.

Теми: ТуреччинаКитайРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Франція оприлюднила перелік військової допомоги, наданої Україні з початку війни
ЗСУ за добу знешкодили 1 150 окупантів і знищили 22 артсистеми росіян
У Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозять боєприпаси – ГУР
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: