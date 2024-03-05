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Після потоплення "Котова" в Чорному морі не було жодного корабля РФ – ВМС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 березня 2024, 13:08
Після потоплення Котова в Чорному морі не було жодного корабля РФ – ВМС
Патрульний корабель "Сергій Котов", фото Міноборони РФ

Станом на ранок жодного російського корабля в акваторії Чорного моря не було.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Однією з задач Котова в Керченській протоці була охорона водного району з метою збереження цього так званого інфраструктурного об’єкту (Кримського мосту - ред.). З півночі так само один корабель в Азові (Азовському морі - ред.) це робить.

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І станом на ранок жодного корабля в акваторії Чорного моря не було".

Деталі: Плетенчук додав, що на кораблі мав бути гелікоптер (за даними УП, він там був). Водночас він не підтвердив інформацію, що корабель був носієм зенітного ракетного комплексу "Тор"

Пряма мова: "Багато людей вважають, що він міг бути носієм ("Тора" - ред.). Він був розроблений як модульний корабель. Фактично, на ньому мали бути замінні блоки, які дозволяли б змінювати тип озброєння. Однак це все залишилося планами.

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…Як би на цей (корабель - ред.) встановили "Тор", я не думаю, що це якось суттєво вплинуло б на ситуацію. Тому що на березі є інші системи ППО, такі як С-400".

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Теми: корабліЧорне море
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