Після потоплення "Котова" в Чорному морі не було жодного корабля РФ – ВМС
Станом на ранок жодного російського корабля в акваторії Чорного моря не було.
Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Однією з задач Котова в Керченській протоці була охорона водного району з метою збереження цього так званого інфраструктурного об’єкту (Кримського мосту - ред.). З півночі так само один корабель в Азові (Азовському морі - ред.) це робить.
І станом на ранок жодного корабля в акваторії Чорного моря не було".
Деталі: Плетенчук додав, що на кораблі мав бути гелікоптер (за даними УП, він там був). Водночас він не підтвердив інформацію, що корабель був носієм зенітного ракетного комплексу "Тор"
Пряма мова: "Багато людей вважають, що він міг бути носієм ("Тора" - ред.). Він був розроблений як модульний корабель. Фактично, на ньому мали бути замінні блоки, які дозволяли б змінювати тип озброєння. Однак це все залишилося планами.
…Як би на цей (корабель - ред.) встановили "Тор", я не думаю, що це якось суттєво вплинуло б на ситуацію. Тому що на березі є інші системи ППО, такі як С-400".
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".
- Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
- У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов