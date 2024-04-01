Росіяни зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що імовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області, і додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.
Джерело: ISW
Деталі: Російське командування може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію наприкінці весни або влітку 2024 року на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі.
Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області, проте фахівці ISW продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.
У звіті зазначають, що українські війська, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.
За повідомленням, російські сили, включно з елементами російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, Центральний військовий округ [ЦВО]), залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР до великомасштабного механізованого штурму поблизу Тоненького 30 березня.
При цьому, як зазначається, під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, а лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.
На думку аналітиків, здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.
У той же час готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян.
Ключові висновки ISW за 31 березня:
- Підконтрольна Кремлю Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП), як повідомляється, наказала всім своїм священнослужителям змінити літургію, включивши до неї провоєнні молитви на підтримку загарбницької війни Росії проти України, і, ймовірно, погрожує позбавити сану священнослужителів РПЦ МП, які не підтримують війну.
- Керівництво РПЦ МП посилило внутрішню перевірку священнослужителів РПЦ МП і, за повідомленнями, позбавило сану кількох священнослужителів, які відмовилися просувати запроваджені Кремлем молитви на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- У ніч з 30 на 31 березня Росія здійснила чергову серію ракетних ударів та ударів безпілотників, спрямованих переважно на українську енергетичну інфраструктуру, оскільки затримки з наданням допомоги з боку США у сфері безпеки продовжують послаблювати систему протиповітряної оборони України і дозволяють Росії завдати значної шкоди українській енергосистемі.
- Українські сили, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку з моменту початку кампанії із захоплення Авдіївки російськими військами наприкінці жовтня 2023 року.
- Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив 31 березня, що Франція надасть Україні невизначену кількість зенітно-ракетних комплексів "Aster 30" і "сотні" бронемашин та іншого обладнання.
- Президент Росії Володимир Путін підписав 31 березня запланований указ про проведення в Росії піврічного весняного військового призову, під час якого з 1 квітня по 15 липня будуть призвані 150 тисяч росіян.
- Як повідомляється, російське військове командування призначило начальника штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем новоствореного Ленінградського військового округу (ЛВО).
- Кремль продовжує докладати зусиль для забезпечення виконання російських федеральних законів у пострадянських країнах.
- Російська влада затримала підозрюваних у тероризмі в Республіці Дагестан 31 березня.
- Війська РФ нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька 31 березня.
- Російський уряд продовжує не виплачувати належну компенсацію добровольцям та іррегулярним формуванням, які воюють в Україні, незважаючи на нещодавно прийняте нове законодавство, що спрощує наадння статусу ветерана для цих військовослужбовців та їхніх родин.