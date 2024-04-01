Forbes: Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ за час великої війни
У суботу 30 березня на Авдіївському напрямку російська армія здійснила, можливо, одну з наймасштабніших танкових атак на українські позиції з 24 лютого 2022 року. Втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулися вперед.
Джерело: Forbes із посиланням на співрозмовників в українському війську
Дослівно у статті: "Коли дим розвіявся, росіяни залишили на дорозі на захід від руїн Авдіївки третину своїх танків".
Деталі: За інформацією видання, за кілька тижнів до суботнього штурму росіяни в основному використовували піхоту для наступу на захід від міста. Причина полягала в тому, що їм бракувало транспортних засобів після великих втрат під час захоплення Авдіївки в середині лютого.
Останніми днями ситуація змінилася. На Авдіївському напрямку противник знову застосував бронетехніку, в тому числі танки. 36 танків і 12 БМП з 6-го танкового полку російської армії, що входить до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що веде з окупованого Росією Тоненького до підконтрольного Україні села Уманське, що за дві милі на захід.
Українська 25-та бригада помітила колону і завдала по ній потужного удару. 12 танків і 8 БМП були підбиті.
Наступного дня після штурму український Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненького як "позиційні", тобто жодна зі сторін суттєво не просунулася вперед.
Forbes припускає, що, незважаючи на проблеми з постачанням основних боєприпасів, українські бригади все ще здатні організувати запеклу оборону з використанням мін, артилерії, протитанкових ракет і ударних дронів.
Що передувало:
- Раніше українські десантники показали, як знищували цю колону ворожої техніки.
- На початку березня в Силах оборони повідомили, що зупинили подальше просування ворога на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Тоненьке, Новоселівка, Бердичі, Первомайське та Невельське.