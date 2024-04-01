Forbes: Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ за час великої війни

У суботу 30 березня на Авдіївському напрямку російська армія здійснила, можливо, одну з наймасштабніших танкових атак на українські позиції з 24 лютого 2022 року. Втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулися вперед.

Джерело: Forbes із посиланням на співрозмовників в українському війську

Дослівно у статті: "Коли дим розвіявся, росіяни залишили на дорозі на захід від руїн Авдіївки третину своїх танків".

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Деталі: За інформацією видання, за кілька тижнів до суботнього штурму росіяни в основному використовували піхоту для наступу на захід від міста. Причина полягала в тому, що їм бракувало транспортних засобів після великих втрат під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

Останніми днями ситуація змінилася. На Авдіївському напрямку противник знову застосував бронетехніку, в тому числі танки. 36 танків і 12 БМП з 6-го танкового полку російської армії, що входить до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що веде з окупованого Росією Тоненького до підконтрольного Україні села Уманське, що за дві милі на захід.

Українська 25-та бригада помітила колону і завдала по ній потужного удару. 12 танків і 8 БМП були підбиті.

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Російська колона танків, розбита під Тоненьким. Фото: 25-та десантно-штурмова бригада

Наступного дня після штурму український Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненького як "позиційні", тобто жодна зі сторін суттєво не просунулася вперед.

Forbes припускає, що, незважаючи на проблеми з постачанням основних боєприпасів, українські бригади все ще здатні організувати запеклу оборону з використанням мін, артилерії, протитанкових ракет і ударних дронів.

Що передувало: