На Авдіївському напрямку просування ворога припинено – ОСУВ "Таврія"

На Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Сили оборони зупинили подальше просування ворога.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

Реклама:

При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено.

Села Бердичі, Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Останні дні Авдіївки. Що призвело до виходу українських сил з міста і як він відбувався