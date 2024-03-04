На Авдіївському напрямку просування ворога припинено – ОСУВ "Таврія"
На Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Сили оборони зупинили подальше просування ворога.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.
При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено.
Села Бердичі, Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі".
Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив провиведення українських підрозділів із Авдіївки. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах.
- 24 лютого DeepState повідомив, що російські військаокупували селище Ласточкине, яке було першою ціллю загарбників після Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці відійшли на західну околицю с. Ласточкине, де зайняли "підготовлені оборонні позиції", однак уже 26 лютого він підтвердив відхід від селища Ласточкине для оборони по лінії Орлівка − Тоненьке − Бердичі.
- 27 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне. В ОСУВ "Таврія" підтвердили це.
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