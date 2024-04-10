Окупанти вдарили по енергооб’єктах в Одесі та на Миколаївщині: є руйнування і поранені

Вранці 10 квітня росіяни вдарили по енергетичній та транспортній інфраструктурі Одещини, у результаті чого постраждали 2 працівників транспортного підприємства, також окупанти поцілили по об'єкту енергетики на Миколаївщині − вводили аварійні відключення світла.

Джерело: Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Труханова: "Ворог увесь ранок "вітає" Одесу із Днем визволення (від фашистських загарбників − ред.) У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого".

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Деталі: Кіпер пізніше додав, що уже відомо про двох постраждалих − це працівники транспортного підприємства.

Пряма мова Кіпера: "Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 "Шахеди". На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури".

Деталі: За його словами, пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та кілька автівок.

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Сили оборони півдня повідомляють, що над Одещиною збили 2 ворожі "Шахеди" та ще 12 − над Миколаївщиною.

Наслідки ударів по Миколаївщині Фото ДСНС

Водночас у Миколаївській області було влучання по об'єкту енергетики, у результаті чого спалахнула пожежа.

Наразі загорання локалізували, триває гасіння. Наслідки уточнюються.

Наслідки ударів по Миколаївщині Фото ГСЧС

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через удар по енергетиці вводили аварійні відключення світла, але станом на 8 ранку усі споживачі уже з енергопостачанням.

Пряма мова Кіма: "Крім того уночі 10 квітня у м. Очаків Очаківської громади попередньо в результаті збиття ворожого БпЛА типу "Shahed 131/136" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає".

Деталі: Зранку 10 квітня о 06:52 росіяни били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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