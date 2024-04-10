Окупанти вдарили по енергооб’єктах в Одесі та на Миколаївщині: є руйнування і поранені
Вранці 10 квітня росіяни вдарили по енергетичній та транспортній інфраструктурі Одещини, у результаті чого постраждали 2 працівників транспортного підприємства, також окупанти поцілили по об'єкту енергетики на Миколаївщині − вводили аварійні відключення світла.
Джерело: Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Труханова: "Ворог увесь ранок "вітає" Одесу із Днем визволення (від фашистських загарбників − ред.) У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого".
Деталі: Кіпер пізніше додав, що уже відомо про двох постраждалих − це працівники транспортного підприємства.
Пряма мова Кіпера: "Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 "Шахеди". На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури".
Деталі: За його словами, пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та кілька автівок.
Сили оборони півдня повідомляють, що над Одещиною збили 2 ворожі "Шахеди" та ще 12 − над Миколаївщиною.
Водночас у Миколаївській області було влучання по об'єкту енергетики, у результаті чого спалахнула пожежа.
Наразі загорання локалізували, триває гасіння. Наслідки уточнюються.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через удар по енергетиці вводили аварійні відключення світла, але станом на 8 ранку усі споживачі уже з енергопостачанням.
Пряма мова Кіма: "Крім того уночі 10 квітня у м. Очаків Очаківської громади попередньо в результаті збиття ворожого БпЛА типу "Shahed 131/136" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає".
Деталі: Зранку 10 квітня о 06:52 росіяни били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Передісторія:
- Вночі 10 квітня росіяни атакували Україну 17 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", 14 дронів вдалося знищити.