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Оккупанты ударили по энергообъектам в Одессе и на Николаевщине: есть разрушения и раненые

Ирина БалачукСреда, 10 апреля 2024, 08:42
Оккупанты ударили по энергообъектам в Одессе и на Николаевщине: есть разрушения и раненые
Последствия ударов по Николаевской области. Фото ГСЧС

Утром 10 апреля россияне ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадали 2 работника транспортного предприятия, также оккупанты попали по объекту энергетики на Николаевщине − вводили аварийные отключения света.

Источник: Силы обороны юга, глава Одесской ОВА Олег Кипер, мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Труханова: "Враг все утро "поздравляет" Одессу с Днем освобождения (от фашистских захватчиков − ред.) В городе россияне попали по энергетической инфраструктуре. Оцениваем масштабы повреждений энергообъекта. Также пострадал частный дом и несколько автомобилей. Известно об одном пострадавшем".

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Детали: Кипер позже добавил, что уже известно о двух пострадавших − это работники транспортного предприятия.

Прямая речь Кипера: "Сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова была энергетическая инфраструктура. Наши силы ПВО уничтожили 2 "Шахеда". На рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику. В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры".

Детали: По его словам, поврежден энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны юга сообщают, что над Одесской областью сбили 2 вражеских "Шахеда" и еще 12 − над Николаевской областью. 

 
Последствия ударов по Николаевской области
Фото ГСЧС

В то же время в Николаевской области было попадание по объекту энергетики, в результате чего вспыхнул пожар.

Сейчас возгорание локализовали, продолжается тушение. Последствия уточняются.  

 
Последствия ударов по Николаевской области
Фото ГСЧС

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из-за удара по энергетике вводили аварийные отключения света, но по состоянию на 8 утра все потребители уже с энергоснабжением.

Прямая речь Кима: "Кроме того, ночью 10 апреля в г. Очаков Очаковской общины предварительно в результате сбития вражеского БПЛА типа "Shahed 131/136" возник пожар на рекреационном объекте, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет".

Детали: Утром 10 апреля в 06:52 россияне били из артиллерии по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. 

Предыстория:

  • Ночью 10 апреля россияне атаковали Украину 17 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 1 баллистической ракетой "Искандер-М", 14 дронов удалось уничтожить.

Темы: Одесская областьНиколаевская областьэнергетикаШахед
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