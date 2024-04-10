Військовий вертоліт РФ впав у Чорне море

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вранці 10 квітня повідомив, що в окупованому Криму росіяни втратили гвинтокрил Ка-27, військові РФ твердять, що зазнав аварії Мі-24.

Джерело: Плетенчук у Facebook, "РИА Новости"

Пряма мова: "Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов".

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Деталі: Плетенчук не навів інших подробиць інциденту.

Оновлено. Пізніше російські військові повідомили, що над акваторією Чорного моря вранці в середу зазнав аварії вертоліт Мі-24, який начебто виконував плановий політ. Попередня причина аварії - відмова авіатехніки, на місці аварії працює пошуково-рятувальна служба.

Довідково: Ка-27 - радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

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Мі-24 - радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття.