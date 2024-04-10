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Военный вертолет РФ упал в Черное море

Станислав ПогориловСреда, 10 апреля 2024, 09:47
Военный вертолет РФ упал в Черное море
Фото Плетенчука

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук утром 10 апреля сообщил, что в оккупированном Крыму россияне потеряли вертолет Ка-27, военные РФ утверждают, что потерпел крушение Ми-24.

Источник: Плетенчук в Facebook"РИА Новости"

Прямая речь: "Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел".

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Детали: Плетенчук не привел других подробностей инцидента.

Обновлено. Позже российские военные сообщили, что над акваторией Черного моря утром в среду потерпел крушение вертолет Ми-24, который якобы выполнял плановый полет. Предварительная причина аварии - отказ авиатехники, на месте аварии работает поисково-спасательная служба.

Справочно: Ка-27 - советский корабельный многофункциональный вертолет. предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

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Ми-24 - советский вертолёт поддержки пехоты (ударный вертолёт). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века.

Темы: Крымавиавойна
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