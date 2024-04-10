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Удар росіян по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла матері і дитини

Ірина БалачукСереда, 10 квітня 2024, 11:39
Удар росіян по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла матері і дитини
Фото ДСНС

Кількість загиблих у результаті удару росіян по Костянтинівці на Донеччині 9 квітня зросла до 3 − рятувальники вранці дістали з-під звалів тіла матері і дитини.

Джерело: ДСНС у Telegram, ОГП в Telegram 

Дослівно ДСНС: "Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені". 

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Фото ДСНС

Деталі: В ОГП зазначили, що у Костянтинівці з-під завалів будинку дістали тіла матері та її 12-річного сина.

У ДСНС нагадали, що окупанти вдарили по двоповерховому будинку у місті Костянтинівка 9 квітня. У результаті влучання авіабомби відбулось часткове руйнування будинку. 

 
Фото ДСНС

Тоді повідомлялося, що рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н.

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Теми: Донецька областьвійнажертвидіти
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