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Удар россиян по Константиновке: из-под завалов достали тела матери и ребенка

Ирина БалачукСреда, 10 апреля 2024, 11:39
Удар россиян по Константиновке: из-под завалов достали тела матери и ребенка
Фото ГСЧС

Количество погибших в результате удара россиян по Константиновке в Донецкой области 9 апреля возросло до 3 − спасатели утром достали из-под завалов тела матери и ребенка.

Источник: ГСЧС в Telegram, ОГП в Telegram 

Дословно ГСЧС: "Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р. Аварийно-спасательные работы завершены".

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фото ГСЧС

Детали: В ОГП отметили, что в Константиновке из-под завалов дома достали тела матери и ее 12-летнего сына.

В ГСЧС напомнили, что оккупанты ударили по двухэтажному дому в городе Константиновка 9 апреля. В результате попадания авиабомбы произошло частичное разрушение дома.  

 
фото ГСЧС

Тогда сообщалось, что спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвыдети
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