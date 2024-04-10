В Міноборони розповіли про новітню технологію, яка посилить застосування дронів

Міністерство оборони уклало меморандум щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID - функціонал в екосистемі DELTA, яка допоможе ідентифікувати свої /чужі безпілотники, її вже протестували в бойових умовах з ударними дронами.

Джерело: пресслужба Міноборони, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова заступниці міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко: "Це рішення є унікальним як з точки зору розробки, так і з точки зору цивільно-військової співпраці заради інновацій. Ми працюємо над тим, аби екосистема продуктів DELTA повністю забезпечувала потреби військовослужбовців. Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше наших дронів та аналізувати використання безпілотників".

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Деталі: Військові уклали меморандум з Міністерством цифрової трансформації, ГО "Аеророзвідка" та компанією CossackLabs. Раніше Центр інновацій Міноборони презентував технологію інтеграції дронів до системи DELTA країнам НАТО.

Повідомляється, що застосування UA DroneID дозволяє підвищити безпеку і ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань. У подальшому технологія в системі DELTA також відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників - наприклад, планувати які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.

"Україна – перша країна, що стикається з роботизованою війною. Постійний технологічний розвиток допоможе підвищити ефективність безпілотників та прибрати людину з поля бою", — наголосила Черногоренко.

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Довідоково: DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.