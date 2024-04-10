В Минобороны рассказали о новейшей технологии, которая усилит применение дронов

Министерство обороны заключило меморандум по развитию инновационной технологии UA DroneID - функционал в экосистеме DELTA, которая поможет идентифицировать свои/чужие беспилотники, ее уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами.

Источник: пресс-служба Минобороны, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь заместителя министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко: "Это решение является уникальным как с точки зрения разработки, так и с точки зрения гражданско-военного сотрудничества ради инноваций. Мы работаем над тем, чтобы экосистема продуктов DELTA полностью обеспечивала потребности военнослужащих. Интегрированная технология поможет минимизировать дружественный огонь, сохранить больше наших дронов и анализировать использование беспилотников".

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Детали: Военные заключили меморандум с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и компанией CossackLabs. Ранее Центр инноваций Минобороны представил технологию интеграции дронов в систему DELTA странам НАТО.

Сообщается, что применение UA DroneID позволяет повысить безопасность и эффективность миссий, обеспечивает ситуационную осведомленность на поле боя во время выполнения задач. В дальнейшем технология в системе DELTA также откроет множество возможностей анализа использования беспилотников - например, планировать какие из них лучше применять для поражения определенных целей.

"Украина - первая страна, которая сталкивается с роботизированной войной. Постоянное технологическое развитие поможет повысить эффективность беспилотников и убрать человека с поля боя", - подчеркнула Черногоренко.

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Справочно: DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.