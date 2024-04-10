Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны рассказали о новейшей технологии, которая усилит применение дронов

Станислав ПогориловСреда, 10 апреля 2024, 13:37
В Минобороны рассказали о новейшей технологии, которая усилит применение дронов
Фото: Михаил Федоров в Telegram

Министерство обороны заключило меморандум по развитию инновационной технологии UA DroneID - функционал в экосистеме DELTA, которая поможет идентифицировать свои/чужие беспилотники, ее уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами.

Источник: пресс-служба Минобороны, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь заместителя министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко: "Это решение является уникальным как с точки зрения разработки, так и с точки зрения гражданско-военного сотрудничества ради инноваций. Мы работаем над тем, чтобы экосистема продуктов DELTA полностью обеспечивала потребности военнослужащих. Интегрированная технология поможет минимизировать дружественный огонь, сохранить больше наших дронов и анализировать использование беспилотников".

Реклама:

Детали: Военные заключили меморандум с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и компанией CossackLabs. Ранее Центр инноваций Минобороны представил технологию интеграции дронов в систему DELTA странам НАТО.

Сообщается, что применение UA DroneID позволяет повысить безопасность и эффективность миссий, обеспечивает ситуационную осведомленность на поле боя во время выполнения задач. В дальнейшем технология в системе DELTA также откроет множество возможностей анализа использования беспилотников - например, планировать какие из них лучше применять для поражения определенных целей.

"Украина - первая страна, которая сталкивается с роботизированной войной. Постоянное технологическое развитие поможет повысить эффективность беспилотников и убрать человека с поля боя", - подчеркнула Черногоренко. 

ВИДЕО ДНЯ

Справочно: DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

Темы: беспилотникитехнологиивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
беспилотники
WSJ: В США обеспокоены, что их беспилотники провалили миссию в Украине
Россия запустила новую волну беспилотников на Одесскую область и была ракетами
Россияне запускали беспилотники на юг страны
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: