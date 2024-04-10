В РФ продовжує затоплювати Оренбург і область: у Кремлі кажуть, що прогнози невтішні

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області РФ. У Кремлі вважають, що прогноз щодо повеней несприятливий і рівень води продовжить зростати.

Джерело: Maxar, "Схеми", прокремлівські видання "РИА Новости"

Деталі: Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області РФ, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ.

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Повінь триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал.

Знімки були зроблені в період з 3 по 9 квітня 2024 року.

Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що прогнози щодо повеней невтішні і рівень води продовжує зростати.

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Вода приходить у нові регіони. За його словами, ситуація дуже напружена, однак російський правитель Володимир Путін не планує відвідати постраждалі регіони. Він, за словами Пєскова, постійно "отримує інформацію, координує роботу всіх гілок влади".

Російський Оренбург продовжує затоплювати. Вода підбирається до багатоповерхівок. Відео: РИА Новости pic.twitter.com/7qD352H9cL — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 10, 2024

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