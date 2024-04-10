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В РФ продовжує затоплювати Оренбург і область: у Кремлі кажуть, що прогнози невтішні

Альона Мазуренко Середа, 10 квітня 2024, 13:45
В РФ продовжує затоплювати Оренбург і область: у Кремлі кажуть, що прогнози невтішні
фото: Maxar

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області РФ. У Кремлі вважають, що прогноз щодо повеней несприятливий і рівень води продовжить зростати. 

Джерело: Maxar, "Схеми", прокремлівські видання "РИА Новости

Деталі: Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області РФ, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ.

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Знімки були зроблені в період з 3 по 9 квітня 2024 року.

 

Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що прогнози щодо повеней невтішні і рівень води продовжує зростати.

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Вода приходить у нові регіони. За його словами, ситуація дуже напружена, однак російський правитель Володимир Путін не планує відвідати постраждалі регіони. Він, за словами Пєскова, постійно "отримує інформацію, координує роботу всіх гілок влади".

Нагадаємо:

  • 5 квітня в Орську, місті з населенням близько 189 тисяч людей, прорвало дамбу. Жителів найбільш постраждалих районів евакуювали. Потім відбувся ще один прорив. Вода дісталася і обласного центру Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації.
  • 7 квітня роботу НПЗ призупинили через паводок після того, як у російському Орську прорвало другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста - Оренбурга.

Теми: Росіяводапогода
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