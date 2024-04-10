В РФ продолжает затапливать Оренбург и область: в Кремле говорят, что прогнозы неутешительны

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.

Источник: Maxar, "Схеми", прокремлевские издания "РИА Новости"

Детали: Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области РФ, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск.

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Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал.

Снимки были сделаны в период с 3 по 9 апреля 2024 года.

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что прогнозы по наводнениям неутешительны и уровень воды продолжает расти.

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Вода приходит в новые регионы. По его словам, ситуация очень напряженная, однако российский правитель Владимир Путин не планирует посетить пострадавшие регионы. Он, по словам Пескова, постоянно "получает информацию, координирует работу всех ветвей власти".

Російський Оренбург продовжує затоплювати. Вода підбирається до багатоповерхівок. Відео: РИА Новости pic.twitter.com/7qD352H9cL — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 10, 2024

Напомним: