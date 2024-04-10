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Перед тим, як узятися за законопроєкт про мобілізацію, Рада хоче послухати головкома і Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 13:49
Перед тим, як узятися за законопроєкт про мобілізацію, Рада хоче послухати головкома і Генштаб
Верховна Рада. ілюстративне фото з Facebook

Перед розглядом законопроєкту щодо мобілізації 10 квітня Верховна Рада запросила для виступу головнокомандувача Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада прийняла рішення запросити військове керівництво (Сирського, Баргилевича і Содоля) для виступу перед початком розгляду закону про мобілізацію. Буде можливість дати їм виступ".

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Деталі: Железняк зазначає, що за відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Водночас нардепи не підтримали ідею запросити міністра оборони Рустема Умєрова та премʼєра Дениса Шмигаля. Пропозиція набрала лише 138 голосів (за необхідних 226 –ред.).

Що передувало: 9 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Було заявлено, що документ готовий до розгляду в залі парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

На прохання військового керівництва і урядовців профільний комітет ВР ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців. 

Теми: мобілізаціяВерховна РадаСирський
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