Перед тем, как взяться за законопроект о мобилизации, Рада хочет послушать главкома и Генштаб

Перед рассмотрением законопроекта о мобилизации 10 апреля Верховная Рада пригласила для выступления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада приняла решение пригласить военное руководство (Сырского, Баргилевича и Содоля) для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации. Будет возможность дать им выступление".

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Детали: Железняк отмечает, что за соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

В то же время нардепы не поддержали идею пригласить министра обороны Рустема Умерова и премьера Дениса Шмыгаля. Предложение набрало лишь 138 голосов (при необходимых 226 -ред.).

Что предшествовало: 9 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил наработку ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Было заявлено, что документ готов к рассмотрению в зале парламента.

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По просьбе военного руководства и чиновников профильный комитет ВР принял решение исключить из законопроекта положения о демобилизации и ротации военнослужащих.