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Рада сделала шаг к ужесточению наказания за уклонение от мобилизации

Анастасия ПроцСреда, 10 апреля 2024, 13:50
Рада сделала шаг к ужесточению наказания за уклонение от мобилизации
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ О внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации В ПЕРВОМ ЧИТАНИИ. ФОТО ИЗ TELEGRAM ЯРОСЛАВА ЖЕЛЕЗНЯКА

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Источник: Железняк в Telegram

Прямая речь нардепа: "Парламент проголосовал за основу (первое чтение) #10379 законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации".

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Детали: Железняк отметил, что за законопроект проголосовали 254 депутатов.

"Внимание, так как вопрос прошел только в первом (а не в целом), то по факту одобрена сейчас Правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

8 апреля председатель комитета Сергей Ионушас в комментарии "Украинской правде" сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об усилении ответственности за военные правонарушения исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц. 

Кабинет Министров 25 декабря прошлого года зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" (№10378) и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения" (№10379).

Впоследствии правительство отозвало из парламента проект закона №10378, а законодательная инициатива №10379 осталась на рассмотрении у народных депутатов.



Темы: Верховная Радамобилизация
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