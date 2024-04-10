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Через російський удар по Харківщині загинула дитина та дві жінки, ще 4 постраждалих

Анастасія ПроцСереда, 10 квітня 2024, 15:53
Через російський удар по Харківщині загинула дитина та дві жінки, ще 4 постраждалих
Ілюстраційне фото: Getty Images

Російські військові обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка в Харківській області, внаслідок ворожої атаки загинула 14-річна дівчинка. Ще четверо людей постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синегубов, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Деталі: о 14:18 очільник Харківської ОВА повідомив про обстріл села Липці та селища Мала Данилівка. 

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"Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди".

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Оновлено: о 14:48 Синєгубов написав, що внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка, ще постраждали щонайменше двоє людей. 

О 15:45 очільник Харківської ОВА повідомив про збільшення кількість загиблих. 

"Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів триває".

Крім того, загарбники скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ.

Пряма мова Клименка: "Росіяни атакували Вовчанськ - з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення. Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем".

Теми: Харківська областьобстрілжертви
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