Из-за российского удара по Харьковщине погиб ребенок и две женщины, еще 4 пострадавших

Российские военные обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка в Харьковской области, в результате вражеской атаки погибла 14-летняя девочка. Еще четыре человека пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Детали: в 14:18 глава Харьковской ОВА сообщил об обстреле села Липцы и поселка Малая Даниловка.

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"Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди".

Росія атакувала Харківщину: загинула дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали

ВІДЕО: МВС pic.twitter.com/hFn4Kca86m — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 10, 2024

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Обновлено: в 14:48 Синегубов написал, что в результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, еще пострадали по меньшей мере два человека.

В 15:45 глава Харьковской ОВА сообщил об увеличении количества погибших.

"В результате обстрела Липцов погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет. Разбор завалов продолжается".

Кроме того, захватчики сбросили две управляемые авиабомбы на Волчанск.

Прямая речь Клименко: "Россияне атаковали Волчанск - с беспилотника сбросили взрывчатку на автобус. 54-летний мужчина получил ранения.

Позже Волчанск снова оказался под ударом авиабомбами: повреждены дома и хозяйственные постройки. Легкие телесные повреждения получил мужчина, который работает сторожем".