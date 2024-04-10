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Міноборони РФ підтвердило, що Росія утримує українського журналіста Хилюка

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 15:15
Міноборони РФ підтвердило, що Росія утримує українського журналіста Хилюка
Дмитро Хилюк. фото з сайту Центр громадясньких свобод

Міністерство оборони Росії підтвердило утримання на території РФ українського журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка, якого російські окупанти викрали навесні 2022 року.

Джерело: адвокатка Хилюка Оксана Михалевич в етері "Громадського радіо"

Пряма мова: "Міноборони РФ підтвердили перебування українського журналіста Дмитра Хилюка на території РФ. Такий лист отримав батько, він звертався до Міноборони РФ і не тільки туди, але змістовну відповідь отримали від Міноборони РФ.

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У листі сказано, що Хилюк перебуває на території РФ, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Третя Женевська конвенція — це про поводження з військовополоненими. Тобто вони в цьому листі не кажуть, що він військовополонений, але посилаються на цю конвенцію, а тому, відповідно, вони його визнають військовополоненим".

Деталі: За словами адвокатки, наразі важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення Хилюка, бо це держава-агресор, яка непрогнозована.

"Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються "Репортери без кордонів". Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс", – додала Михалевич.

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Теми: ЗМІвійнаполоненіРосія
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