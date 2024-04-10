Міноборони РФ підтвердило, що Росія утримує українського журналіста Хилюка

Міністерство оборони Росії підтвердило утримання на території РФ українського журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка, якого російські окупанти викрали навесні 2022 року.

Джерело: адвокатка Хилюка Оксана Михалевич в етері "Громадського радіо"

Пряма мова: "Міноборони РФ підтвердили перебування українського журналіста Дмитра Хилюка на території РФ. Такий лист отримав батько, він звертався до Міноборони РФ і не тільки туди, але змістовну відповідь отримали від Міноборони РФ.

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У листі сказано, що Хилюк перебуває на території РФ, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Третя Женевська конвенція — це про поводження з військовополоненими. Тобто вони в цьому листі не кажуть, що він військовополонений, але посилаються на цю конвенцію, а тому, відповідно, вони його визнають військовополоненим".

Деталі: За словами адвокатки, наразі важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення Хилюка, бо це держава-агресор, яка непрогнозована.

"Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються "Репортери без кордонів". Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс", – додала Михалевич.

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