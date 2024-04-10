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Минобороны РФ подтвердило, что Россия удерживает украинского журналиста Хилюка

Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 15:15
Минобороны РФ подтвердило, что Россия удерживает украинского журналиста Хилюка
Дмитрий Хилюк. фото с сайта "Центр громадясньких свобод"

Министерство обороны России подтвердило, что на территории РФ удерживается украинский журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские оккупанты похитили весной 2022 года.

Источник: адвокат Хилюка Оксана Михалевич в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Минобороны РФ подтвердили пребывание украинского журналиста Дмитрия Хилюка на территории РФ. Такое письмо получил отец, он обращался в Минобороны РФ и не только туда, но содержательный ответ получили от Минобороны РФ.

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В письме сказано, что Хилюк находится на территории РФ, и в соответствии со статьями III Женевской конвенции, передавать всевозможные известия о нем должны через комитет Красного Креста. Третья Женевская конвенция - это об обращении с военнопленными. То есть они в этом письме не говорят, что он военнопленный, но ссылаются на эту конвенцию, а потому, соответственно, они его признают военнопленным".

Детали: По словам адвоката, пока трудно спрогнозировать, что может помочь в процессе освобождения Хилюка, потому что это государство-агрессор, которое непрогнозируемо.

"Мы обращались еще в мае 2022 года в ЕСПЧ, никакого результата это не дает. Расследованием его похищения и пребывания занимаются "Репортеры без границ". Международное журналистское сообщество знает об этом кейсе", - добавила Михалевич.

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Темы: СМИвойнапленныеРосcия
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