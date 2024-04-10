Минобороны РФ подтвердило, что Россия удерживает украинского журналиста Хилюка

Министерство обороны России подтвердило, что на территории РФ удерживается украинский журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские оккупанты похитили весной 2022 года.

Источник: адвокат Хилюка Оксана Михалевич в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Минобороны РФ подтвердили пребывание украинского журналиста Дмитрия Хилюка на территории РФ. Такое письмо получил отец, он обращался в Минобороны РФ и не только туда, но содержательный ответ получили от Минобороны РФ.

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В письме сказано, что Хилюк находится на территории РФ, и в соответствии со статьями III Женевской конвенции, передавать всевозможные известия о нем должны через комитет Красного Креста. Третья Женевская конвенция - это об обращении с военнопленными. То есть они в этом письме не говорят, что он военнопленный, но ссылаются на эту конвенцию, а потому, соответственно, они его признают военнопленным".

Детали: По словам адвоката, пока трудно спрогнозировать, что может помочь в процессе освобождения Хилюка, потому что это государство-агрессор, которое непрогнозируемо.

"Мы обращались еще в мае 2022 года в ЕСПЧ, никакого результата это не дает. Расследованием его похищения и пребывания занимаются "Репортеры без границ". Международное журналистское сообщество знает об этом кейсе", - добавила Михалевич.

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