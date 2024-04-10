Стрєлков з російської тюрми проситься воювати в Україні

Засуджений у Росії за заклики до екстремізму колишній лідер донецьких бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) просить відправити його на війну в Україну.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода", РБК

Деталі: Стрєлков намагається оскаржити свій вирок. Його адвокат Ігор Молохов повідомив, що до апеляційної скарги додано згоду однієї з військових частин російської армії на тимчасово окупованому українському Донбасі прийняти Стрєлкова на посаду командира взводу.

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Наявність документа підтверджує дружина Стрєлкова Мирослава Регінська. За її словами, він був отриманий ще в січні.

Закон забороняє засудженим за "екстремістськими" статтями укладати контракти на військову службу. Однак адвокати Стрєлкова вбачають для нього таку правову можливість, якщо суд апеляційної інстанції скасує вирок, чого домагається захист.

Стрєлков також міг би повернутися "в стрій", якщо керівник РФ підпише указ про його помилування і зняття судимості, зазначає "Радіо Свобода".

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Судове засідання за апеляцією Стрєлкова призначено на 15 травня.

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