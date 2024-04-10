Стрелков из российской тюрьмы просится воевать в Украине

Осуждённый в России за призывы к экстремизму бывший лидер донецких боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) просит отправить его на войну в Украине.

Источник: российская служба "Радио Свобода", РБК

Детали: Стрелков пытается обжаловать свой приговор. Его адвокат Игорь Молохов сообщил, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии на временно оккупированном украинском Донбассе принять Стрелкова на должность командира взвода.

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Наличие документа подтверждает жена Стрелкова Мирослава Регинская. По её словам, он был получен ещё в январе.

Закон запрещает осуждённым по "экстремистским" статьям заключать контракты на военную службу. Однако адвокаты Стрелкова усматривают для него такую правовую возможность, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, чего добивается защита.

Стрелков также мог бы вернуться "в строй", если руководитель РФ подпишет указ о его помиловании и снятии судимости, отмечает "Радио Свобода".

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Судебное заседание по апелляции Стрелкова назначено на 15 мая.

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