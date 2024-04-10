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Стрелков из российской тюрьмы просится воевать в Украине

Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 16:17
Стрелков из российской тюрьмы просится воевать в Украине
Игорь Стрелков (Гиркин). фото Getty Images

Осуждённый в России за призывы к экстремизму бывший лидер донецких боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) просит отправить его на войну в Украине.

Источник: российская служба "Радио Свобода", РБК

Детали: Стрелков пытается обжаловать свой приговор. Его адвокат Игорь Молохов сообщил, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии на временно оккупированном украинском Донбассе принять Стрелкова на должность командира взвода.

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Наличие документа подтверждает жена Стрелкова Мирослава Регинская. По её словам, он был получен ещё в январе.

Закон запрещает осуждённым по "экстремистским" статьям заключать контракты на военную службу. Однако адвокаты Стрелкова усматривают для него такую правовую возможность, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, чего добивается защита.

Стрелков также мог бы вернуться "в строй", если руководитель РФ подпишет указ о его помиловании и снятии судимости, отмечает "Радио Свобода".

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Судебное заседание по апелляции Стрелкова назначено на 15 мая.

Предыстория:

  • Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Так называемому экс-главе "минобороны "ДНР"" было предъявлено обвинение по статье о призывах к экстремистской деятельности. Причиной стали его посты в телеграм-канале. В январе российский суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. Стрелков своей вины не признал.
  • Международным уголовным судом в Гааге Стрелков признан виновным по делу о крушении "Боинга" МН-17 "Малазийских авиалиний", когда погибли 298 человек. Он заочно приговорён к пожизненному заключению.

Темы: СтрелковтерроризмвойнаРосcия
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