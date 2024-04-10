Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні
Верховна Рада 10 квітня розпочала розглядати законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні, з якого виключили положення щодо демобілізації.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram
Дослівно Железняк: Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.
Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263.
Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра".
Деталі: Мокан також повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду "Розумної політики" не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому "у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо".
Оновлено: Вночі 11 квітня нардепи закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.
Пряма мова Железняка: "Вночі 11 квітня народні депутати закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.
Отже всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроект про мобілізацію пройшли. На це пішло 11-ть годин.
В залі до кінця залишалось 30-ть депутатів".
Деталі: За словами Железняка, до ранку оголошена пперерва, після якої Рада почне голосування за 31 враховану правку і законопроєкт в цілому.
Нагадаємо:
- Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.
- Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- 29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.