Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Верховна Рада 10 квітня розпочала розглядати законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні, з якого виключили положення щодо демобілізації.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram

Дослівно Железняк: Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.

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Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263.

Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра".

Деталі: Мокан також повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду "Розумної політики" не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому "у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо".

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Оновлено: Вночі 11 квітня нардепи закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

Пряма мова Железняка: "Вночі 11 квітня народні депутати закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

Отже всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроект про мобілізацію пройшли. На це пішло 11-ть годин.

В залі до кінця залишалось 30-ть депутатів".

Деталі: За словами Железняка, до ранку оголошена пперерва, після якої Рада почне голосування за 31 враховану правку і законопроєкт в цілому.

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