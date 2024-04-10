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Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Альона Мазуренко Середа, 10 квітня 2024, 16:25
Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні
фото: ОП

Верховна Рада 10 квітня розпочала розглядати законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні, з якого виключили положення щодо демобілізації.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram 

Дослівно Железняк: Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.

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Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263.

Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра".

Деталі: Мокан також повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду "Розумної політики" не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому "у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо".

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Оновлено: Вночі 11 квітня нардепи закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

Пряма мова Железняка: "Вночі 11 квітня народні депутати закінчили розглядати усі відхилені правки до законопроєкту про мобілізацію.

Отже всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроект про мобілізацію пройшли. На це пішло 11-ть годин.

В залі до кінця залишалось 30-ть депутатів".

Деталі: За словами Железняка, до ранку оголошена пперерва, після якої Рада почне голосування за 31 враховану правку і законопроєкт в цілому.

Нагадаємо: 

  • Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.
  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців. 
  • Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок. 
  • 29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Теми: мобілізаціязаконодавствоВерховна Рада
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