Рада взялась за законопроект о мобилизации во втором чтении

Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram

Дословно Железняк: Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.

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Сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.

Правки, которые приняты и окончательное голосование завтра".

Детали: Мокан также сообщил, что Рада взялась рассматривать законопроект №10449. Он заявил, что команду "Разумной политики" не устраивает текст законопроекта ко второму чтению, поэтому "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".

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Обновлено: Ночью 11 апреля нардепы закончили рассматривать все отклоненные правки к законопроекту о мобилизации.

Прямая речь Железняка: "Ночью 11 апреля народные депутаты закончили рассматривать все отклоненные правки к законопроекту о мобилизации.

Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11-ть часов.

В зале до конца оставалось 30-ть депутатов".

Детали: По словам Железняка, до утра объявлен перерыв, после которого Рада начнет голосование за 31 учтенную правку и законопроект в целом.

Напомним: