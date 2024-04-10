Рада взялась за законопроект о мобилизации во втором чтении
Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram
Дословно Железняк: Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.
Сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.
Правки, которые приняты и окончательное голосование завтра".
Детали: Мокан также сообщил, что Рада взялась рассматривать законопроект №10449. Он заявил, что команду "Разумной политики" не устраивает текст законопроекта ко второму чтению, поэтому "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".
Обновлено: Ночью 11 апреля нардепы закончили рассматривать все отклоненные правки к законопроекту о мобилизации.
Прямая речь Железняка: "Ночью 11 апреля народные депутаты закончили рассматривать все отклоненные правки к законопроекту о мобилизации.
Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11-ть часов.
В зале до конца оставалось 30-ть депутатов".
Детали: По словам Железняка, до утра объявлен перерыв, после которого Рада начнет голосование за 31 учтенную правку и законопроект в целом.
Напомним:
- Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
- Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки, поданные народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.