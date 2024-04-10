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Удар дронів по авіазаводу у Воронезькій області РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 17:43
Удар дронів по авіазаводу у Воронезькій області РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

З’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області, що ремонтує ракети, які Росія запускає по українській території з винищувачів та бойових гелікоптерів.

Джерело:  проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Деталі: Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу у місті Борисоглєбськ Воронезької області, що більше ніж за 300 кілометрів від кордону територій, які контролює Україна. На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу. Внаслідок удару у будівлі обвалився дах.

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9 квітня Міноборони РФ прозвітувало про "відбиття атаки безпілотників" по місту Борисоглєбськ. Натомість у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар дронів по російському заводу.

Пряма мова представника ГУР Міноборони Андрія Юсова: "Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства".

Деталі: Авіаексперт Анатолій Храпчинський стверджує, що цей завод – єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, що знаходяться на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів.

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Як приклад авіаексперт навів типи ракет Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які, зокрема, використовують для атак по українській території російські вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34.

Що передувало: Два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня. Джерела "Української правди" в ГУР повідомили, що це операція військової розвідки України.

Співрозмовник УП сказав, що за попередніми даними, було уражено головний виробничий цех авіазаводу, який знаходиться на території комплексу з навчальним центром.

Теми: безпілотникивійнаРосіяГУР
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