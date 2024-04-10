Удар дронов по авиазаводу в Воронежской области РФ: появились спутниковые снимки последствий

Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области, ремонтирующему ракеты, которые Россия запускает по украинской территории с истребителей и боевых вертолетов.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения здания 711-го авиационного завода в городе Борисоглебск Воронежской области, что более чем в 300 километрах от границы территорий, которые контролирует Украина. На снимке видно повреждения одного из корпусов на территории завода. В результате удара у здания обвалилась крыша.

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9 апреля Минобороны РФ отчиталось об "отражении атаки беспилотников" по городу Борисоглебск. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар дронов по российскому заводу.

Прямая речь представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова: "Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Было громко - также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия".

Детали: Авиаэксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что этот завод - единственное предприятие на территории РФ, которое осуществляет ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

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В качестве примера авиаэксперт привел типы ракет Р-73, РВВ-АЭ, Х-25 и Р-27, которые, в частности, используют для атак по украинской территории российские вертолеты Ми-24 и Ка-52, а также истребители Су-24, Су-25 и Су-34.

Что предшествовало: Два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ ночью 9 апреля. Источники "Украинской правды" в ГУР сообщили, что это операция военной разведки Украины.

Собеседник УП сказал, что по предварительным данным, был поражен главный производственный цех авиазавода, который находится на территории комплекса с учебным центром.