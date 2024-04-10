Сили оборони відбили 17 атак на Бахмутському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксували 47 бойових зіткнень, ворог завдав 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 10 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

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Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 8 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.