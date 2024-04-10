Силы обороны отразили 17 атак на Бахмутском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 47 боевых столкновений, враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

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Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника".

Детали: На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитники отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.