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Польща піднімала в повітря авіацію через масовану атаку на Україну

Ольга Глущенко Четвер, 11 квітня 2024, 06:28
Польща піднімала в повітря авіацію через масовану атаку на Україну
Фото: ОК Збройних сил Польщі

Через масовану атаку російської армії на Україну Польща підняла в повітря військову авіацію.

Джерело: оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х

Дослівно: "Звертаємо увагу, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни".

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Деталі: Польські військові зазначили, що "спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України".

Також у Збройних силах Польщі додали, що активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, та моніторять ситуацію.

Теми: Польщаавіа
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