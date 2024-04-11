Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной атаки на Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 06:28
Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной атаки на Украину
Фото: ОК Вооруженных сил Польши

Из-за массированной атаки российской армии на Украину Польша подняла в воздух военную авиацию.

Источник: оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х

Дословно: "Обращаем внимание, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны".

Реклама:

Детали: Польские военные отметили, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".

Также в Вооруженных силах Польши добавили, что активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, и мониторят ситуацию.

Темы: Польшаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Польша
В правительстве Туска подготовили проект закона о гражданских партнерствах
Польские фермеры продолжают блокировать три направления на границе с Украиной
Махинации на закупке оружия: в Украине и Польше провели ряд обысков
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: