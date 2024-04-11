Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной атаки на Украину

Из-за массированной атаки российской армии на Украину Польша подняла в воздух военную авиацию.

Источник: оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х

Дословно: "Обращаем внимание, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны".

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Детали: Польские военные отметили, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".

Также в Вооруженных силах Польши добавили, что активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, и мониторят ситуацию.