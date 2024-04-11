Ефективне використання захисниками БпЛА не може компенсувати дефіцит боєприпасів – ISW
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), хоч українські військові ефективно використовують безпілотники, але це не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів.
Джерело: ISW
Деталі: Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому 10 квітня, що Україна успішно виробляє безпілотники, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи або артилерію.
Як зазначають аналітики, здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників є частковим пом'якшенням, однак постійна нестача артилерії позбавляє українські війська можливості знищувати броньовану техніку швидко та у великій кількості.
Разом з тим командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив 10 квітня, що російські війська наразі мають перевагу в артилерії п'ять до одного… але можуть мати перевагу в артилерії 10 до одного "за кілька тижнів", якщо Сполучені Штати і надалі зволікатимуть з наданням військової допомоги Україні.
Експерти також вказують на те, що загроза російської наступальної операції на Харків або Суми, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свої обмежені сили і засоби на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст лише ще більше посилила б цю динаміку.
"Українські війська, ймовірно, не зможуть змагатися з ініціативою на всьому театрі бойових дій і більш активно розподіляти свої ресурси, якщо не будуть продовжувати вирішувати свої кадрові проблеми і не отримають додаткової західної допомоги", – підсумовують у звіті.
Ключові висновки ISW за 10 квітня:
- Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю пом'якшити дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.
- Зеленський заявив, що не існує способів пом'якшення наслідків недостатньої кількості систем протиповітряної оборони, і вказав, що російські удари змушують Україну перерозподіляти і без того дефіцитні засоби ППО для захисту міста Харкова.
- Президент України також попередив про загрозу потенційної майбутньої наземної наступальної операції Росії на Харків, що змусить Україну перерозподілити частину своїх і так "напружених людських і матеріальних ресурсів" з інших критично важливих ділянок фронту.
- Верховна Рада України розглянула та ухвалила положення законопроєкту про мобілізацію 10 квітня в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення стійкості української мобілізації в довгостроковій перспективі.
- Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що вони не зацікавлені в будь-яких змістовних переговорах щодо війни в Україні на тлі оголошення Швейцарії про проведення 15 і 16 червня глобального мирного саміту з питань війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков спробував применшити напруженість у вірменсько-російських відносинах на тлі постійних зусиль Вірменії дистанціюватися від політичних і безпекових відносин з Росією.
- Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що Росія не має економічних причин для імпорту іноземної робочої сили, що прямо суперечить нещодавнім зусиллям президента Росії Володимира Путіна виправдати чинне міграційне законодавство Росії перед своїм ксенофобським ультранаціоналістичним електоратом.
- Вісім російських сенаторів і 16 депутатів Державної Думи внесли на розгляд законопроєкт, який, ймовірно, дозволить російській владі направляти співробітників Федеральної служби на виконання покарань в Україну, на тлі повідомлень про те, що Росія посилює свої зусилля з мобілізації.