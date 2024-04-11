Эффективное использование защитниками БпЛА не может компенсировать дефицит боеприпасов – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), хотя украинские военные эффективно используют беспилотники, но это не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.
Источник: ISW
Детали: Эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 10 апреля, что Украина успешно производит беспилотники, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы или артиллерию.
Как отмечают аналитики, способность Украины отражать механизированные атаки с помощью беспилотников является частичным смягчением, однако постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронированную технику быстро и в большом количестве.
Вместе с тем командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил 10 апреля, что российские войска сейчас имеют преимущество в артиллерии пять к одному... но могут иметь преимущество в артиллерии 10 к одному "через несколько недель", если Соединенные Штаты и в дальнейшем будут медлить с предоставлением военной помощи Украине.
Эксперты также указывают на то, что угроза российской наступательной операции на Харьков или Сумы, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свои ограниченные силы и средства на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов лишь еще больше усилила бы эту динамику.
"Украинские войска, вероятно, не смогут соревноваться с инициативой на всем театре боевых действий и более активно распределять свои ресурсы, если не будут продолжать решать свои кадровые проблемы и не получат дополнительной западной помощи", - заключают в отчете.
Ключевые выводы ISW за 10 апреля:
- Эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью смягчить дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий.
- Зеленский заявил, что не существует способов смягчения последствий недостаточного количества систем противовоздушной обороны, и указал, что российские удары заставляют Украину перераспределять и без того дефицитные средства ПВО для защиты города Харькова.
- Президент Украины также предупредил об угрозе потенциальной будущей наземной наступательной операции России на Харьков, что заставит Украину перераспределить часть своих и так "напряженных человеческих и материальных ресурсов" с других критически важных участков фронта.
- Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла положения законопроекта о мобилизации 10 апреля в рамках постоянных усилий, направленных на повышение устойчивости украинской мобилизации в долгосрочной перспективе.
- Российские официальные лица продолжают указывать на то, что они не заинтересованы в каких-либо содержательных переговорах по войне в Украине на фоне объявления Швейцарии о проведении 15 и 16 июня глобального мирного саммита по вопросам войны.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался преуменьшить напряженность в армяно-российских отношениях на фоне постоянных усилий Армении дистанцироваться от политических и безопасностных отношений с Россией.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Россия не имеет экономических причин для импорта иностранной рабочей силы, что прямо противоречит недавним усилиям президента России Владимира Путина оправдать действующее миграционное законодательство России перед своим ксенофобским ультранационалистическим электоратом.
- Восемь российских сенаторов и 16 депутатов Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, который, вероятно, позволит российским властям направлять сотрудников Федеральной службы по исполнению наказаний в Украину, на фоне сообщений о том, что Россия усиливает свои усилия по мобилизации.