Эффективное использование защитниками БпЛА не может компенсировать дефицит боеприпасов – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), хотя украинские военные эффективно используют беспилотники, но это не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.

Источник: ISW

Детали: Эффективное использование украинскими военными беспилотников на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов на всем театре боевых действий.

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 10 апреля, что Украина успешно производит беспилотники, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы или артиллерию.

Как отмечают аналитики, способность Украины отражать механизированные атаки с помощью беспилотников является частичным смягчением, однако постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронированную технику быстро и в большом количестве.

Вместе с тем командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил 10 апреля, что российские войска сейчас имеют преимущество в артиллерии пять к одному... но могут иметь преимущество в артиллерии 10 к одному "через несколько недель", если Соединенные Штаты и в дальнейшем будут медлить с предоставлением военной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Эксперты также указывают на то, что угроза российской наступательной операции на Харьков или Сумы, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свои ограниченные силы и средства на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов лишь еще больше усилила бы эту динамику.

"Украинские войска, вероятно, не смогут соревноваться с инициативой на всем театре боевых действий и более активно распределять свои ресурсы, если не будут продолжать решать свои кадровые проблемы и не получат дополнительной западной помощи", - заключают в отчете.

Ключевые выводы ISW за 10 апреля: