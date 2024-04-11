Зеленський після нічної атаки окупантів: потрібна ППО, а не довгі дискусії

Президент Володимир Зеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину...

Реклама:

Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО.

Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор.

Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В ніч на 11 квітня російські терористи знову цілили по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Зеленський подякував тим, хто дієво підтримує українську боротьбу за життя і всім лідерам, "які не мовчатимуть, які продовжать допомагати нам і засуджувати російський терор".

Нагадаємо: