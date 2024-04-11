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Зеленский после ночной атаки оккупантов: нужна ПВО, а не долгие дискуссии

Алена МазуренкоЧетверг, 11 апреля 2024, 08:51
Зеленский после ночной атаки оккупантов: нужна ПВО, а не долгие дискуссии
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после очередного ракетного обстрела россиян заявил, что Украине нужна мощная ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть...

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Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО.

Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "шахеты" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор.

Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии".

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Детали: В ночь на 11 апреля российские террористы снова целились по объектам критической инфраструктуры. Был очередной ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

Зеленский поблагодарил тех, кто действенно поддерживает украинскую борьбу за жизнь и всех лидеров, "которые не будут молчать, которые продолжат помогать нам и осуждать российский террор".

Напомним: 

  • В результате российской массированной атаки вспыхнули пожары на энергетических объектах во Львовской, Одесской и Запорожский областях, на Николаевщине обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Ранее сообщалось об ударах оккупантов по энергетике Киевской и Харьковской областей.

Темы: ЗеленскийПВОобстрелракетный удар
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