Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о мобилизации

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 10:46
Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о мобилизации

Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "В редакции комитета. Все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227).

Реклама:

Пока неизвестно будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером".

Детали: "За" - 283 нардепа.

Голоса по фракциям:

ВИДЕО ДНЯ

"Слуга народа" 192

"ЕС" 0

"Батькивщина" 2

"Платформа за жизнь и мир" 18

"Голос" 16

"Відновлення" 16

"За майбутнє" 12

"Довіра" 15

Внефракционные 12.

Согласно сопроводительным документам, этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 2 пункта 8 раздела І этого закона (относительно внесения изменений в части четвертую и пятую статьи 6 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), которые вступают в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Знать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.
  • 9 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил наработку ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Было заявлено, что документ готов к рассмотрению в зале парламента.
  • В тот же день стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Темы: мобилизацияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко

видеоЗеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим

Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро

МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации

Все новости...
мобилизация
Новый закон о мобилизации: бронирование и отсрочка, штрафы, электронный кабинет
Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон
Чмут: Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную вертикаль и 150 миллионов человек
Последние новости
23:26
видеоВ Тбилиси начались задержания на акции против закона об "иноагентах"
23:00
обновляетсяС юга на территорию Украины залетели вражеские дроны
22:49
Reuters: Украина, Россия и Турция вели переговоры о соглашении по судоходству в Черном море
22:37
Президент Грузии резко отреагировала на действия полиции во время акции против "иноагентства"
22:22
На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко
22:04
ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти
22:01
Премьер Чехии: Мы уже законтрактовали 180 тысяч снарядов для Украины
21:52
Киберполиция предостерегает о новой мошеннической схеме в WhatsApp
21:48
видеоЗеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим
21:39
футболСК Днепр-1 на последних минутах потерял победу над Металлистом 1925 в 24 туре УПЛ
Все новости...
Реклама: