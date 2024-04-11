Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о мобилизации

Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "В редакции комитета. Все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227).

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Пока неизвестно будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером".

Детали: "За" - 283 нардепа.

Голоса по фракциям:

ВИДЕО ДНЯ

"Слуга народа" 192

"ЕС" 0

"Батькивщина" 2

"Платформа за жизнь и мир" 18

"Голос" 16

"Відновлення" 16

"За майбутнє" 12

"Довіра" 15

Внефракционные 12.

Согласно сопроводительным документам, этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 2 пункта 8 раздела І этого закона (относительно внесения изменений в части четвертую и пятую статьи 6 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), которые вступают в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

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