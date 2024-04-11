Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о мобилизации
Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "В редакции комитета. Все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227).
Пока неизвестно будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером".
Детали: "За" - 283 нардепа.
Голоса по фракциям:
"Слуга народа" 192
"ЕС" 0
"Батькивщина" 2
"Платформа за жизнь и мир" 18
"Голос" 16
"Відновлення" 16
"За майбутнє" 12
"Довіра" 15
Внефракционные 12.
Согласно сопроводительным документам, этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 2 пункта 8 раздела І этого закона (относительно внесения изменений в части четвертую и пятую статьи 6 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), которые вступают в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.
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Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.
- 9 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил наработку ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Было заявлено, что документ готов к рассмотрению в зале парламента.
- В тот же день стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.