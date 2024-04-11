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Росію продовжує затоплювати: вода піднялася ще у двох областях

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 10:48
Росію продовжує затоплювати: вода піднялася ще у двох областях
Скриншот з відео

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром, також затопило будинки в сусідній Кемеровській області РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно РИА Новости: "Повені, що вирують в Росії, дісталися і до Томської області: рівень води в річці Том за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки не зачепило".

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Деталі: Також повідомляється, що частково затопило селище Усть-Кабирза в сусідній Кемеровській області РФ − під водою опинилося 44 домоволодіння, більше ніж 70 осіб вивезли в пункти тимчасового розміщення.

У місті Оренбург Оренбурзької області РФ зараз борються, щоб не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк". За даними влади, туди перебазують водоналивні дамби.

В іншому місті Оренбурзької області − Орську рівень річки Урал нібито трохи впав. Повідомляється, що вода відійшла від 820 будинків, але все ще залишаються підтопленими близько 6 тисяч будинків.

Чому це важливо: Поки влада Росії безпорадна з власними проблемами, вона кидає купу грошей на війну проти України. Лише три великі атаки по Україні з початку цього року коштували РФ понад 1 мільярд доларів. Зокрема, нічна атака 13 січня коштувала Росії щонайменше 239 млн доларів, повітряна атака 7 лютого − близько 423,4 млн доларів, а масована атака 21 березня − 390 мільйонів доларів.

Передісторія:

  • 5 квітня в російському Орську, місті з населенням близько 189 тисяч людей, прорвало дамбу. Жителів найбільш постраждалих районів евакуювали. Потім відбувся ще один прорив. Вода дісталася і обласного центру Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації.
  • 7 квітня роботу НПЗ призупинили через паводок після того, як у російському Орську прорвало другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста − Оренбурга.
  • Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області РФ. У Кремлі вважають, що прогноз щодо повеней несприятливий і рівень води продовжить зростати. 

Теми: Росіястихія
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