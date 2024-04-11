Росію продовжує затоплювати: вода піднялася ще у двох областях

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром, також затопило будинки в сусідній Кемеровській області РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно РИА Новости: "Повені, що вирують в Росії, дісталися і до Томської області: рівень води в річці Том за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки не зачепило".

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У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затоплені дороги і будинки в селах під облцентром. Відео РИА Новости pic.twitter.com/X1BZR1TUeS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

Деталі: Також повідомляється, що частково затопило селище Усть-Кабирза в сусідній Кемеровській області РФ − під водою опинилося 44 домоволодіння, більше ніж 70 осіб вивезли в пункти тимчасового розміщення.

У Росії затопило будинки у Кемеровській області. Відео РИА Новости pic.twitter.com/MJroSHq9DP ВІДЕО ДНЯ April 11, 2024

У місті Оренбург Оренбурзької області РФ зараз борються, щоб не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк". За даними влади, туди перебазують водоналивні дамби.

Так виглядає затоплений російський Оренбург. Відео РИА Новости pic.twitter.com/gbMIqeFh3r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

В іншому місті Оренбурзької області − Орську рівень річки Урал нібито трохи впав. Повідомляється, що вода відійшла від 820 будинків, але все ще залишаються підтопленими близько 6 тисяч будинків.

Чому це важливо: Поки влада Росії безпорадна з власними проблемами, вона кидає купу грошей на війну проти України. Лише три великі атаки по Україні з початку цього року коштували РФ понад 1 мільярд доларів. Зокрема, нічна атака 13 січня коштувала Росії щонайменше 239 млн доларів, повітряна атака 7 лютого − близько 423,4 млн доларів, а масована атака 21 березня − 390 мільйонів доларів.

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